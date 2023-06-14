أمريكي يعتزم الاحتفال بعيد ميلاده الـ60 بتسلق جبل كليمنجارو بصحبة ابنته

يرغب لايني بولادر، الذي ولد في قرية جورني، في القيام بتجربة جديدة. وقد احتفل مركز رعاية الكلاب (سنترال بارك) الذي أقامه بعامه العاشر هذا الشهر، وهو شخصيا سوف يتم عامه الـ60 في 16 يونيو الجاري، قبل يومين من الاحتفال بعيد الأب مع أسرته في الولايات المتحدة، بعد أن يتسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا، الذي يبلغ طوله 19 ألفا و341 قدما.

وبوجود ابنته الصغرى جوري بولارد (26 عاما) إلى جانبه، يصر لايني على عدم قضاء يوم عيد ميلاه الـ60 جالسا في منزله. لذلك عندما ذكر لايني، الذي يتوق لتسلق الجبال، تسلق البركان الخامد منذ أربعة أعوام لجوري، التي تهوى تسلق الجبال أيضا، تحمست لهذه الفكرة.

وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" أن الأب الذي لديه ثلاثة أبناء قال " أريد أن أتم عامي الـ60، ولكن أن أشعر إنني أصغر"، مضيفا "أنا أتم عامي الـ60، ولكن هذا مجرد رقم. أعلم أن الكثيرين يقولون ذلك، ولكني أشعر إنني أصغر سنا مقارنة بما كنت أشعر به خلال الأعوام الماضية. وكلما اقترب موعد عيد ميلادي. أشعر بمزيد من الحماس وأنا على استعداد لتسلق الممرات من أجل هذه المغامرة الكبيرة".

وقضى لايني وجوري، اللذان يعيشان ويعملان في دنفر الستة أشهر الماضية في التدريب، حيث يقوم لايني بالسير خطوات أكثر انحدارا على جهاز المشي أربع إلى خمس مرات أسبوعيا، كما يعمل مع مدرب على تحقيق التوازن والقوة الأساسية وقوة الجزء العلوي من الجسم ، كما أن جوري تقوم بالجري مرة أو مرتين أسبوعيا، وتقوم برحلات تسلق قصيرة في عطلات نهاية الأسبوع وبعد العمل.

وأوضحت صحيفة شيكاغو أن جوري تعيش في ولايتي ألاسكا ووايومنج، وتسلقت جبل تيتون رانج في سلسلة جبال روكي في وايومنج، بالإضافة إلى منتزه جلاسير الوطني مع والدها. وقال لايني إن ابنته كانت شريكته في ممارسة نشاط التسلق منذ أن كانت تبلغ من العمر خمسة أعوام.

وقال لايني بشأن ابنته" بالنسبة للقيام برحلة، والتأهب لعمل ما، هي على استعداد دائما للانطلاق، سوف تجد الوقت، سوف تفسح مجالا في جدول أعمالها، سوف تتواجد دائما". وأضاف "عندما كانت في سن صغير، كنا نقوم بعطلات أسرية. قمنا بتسلق كولورادو سبرينجز عندما كانت تبلغ من العمر خمسة أعوام، وقمنا بالسير لفترة طويلة طوال اليوم. وبعد ذلك عندما كانت في المرحلة السابعة-الثامنة، اصطحبنا الأسرة للغرب، وقمنا برحلة من كولورادو-أوتاه، وقد أحبت الرحلة جدا. أعتقد أن ذلك الأمر جعلها منفتحة على كل هذه الأمور".

وقد غرس لايني حبه للأنشطة الخارجية في جوري، التي قالت إنها ووالدها يتطلعان لاصطحاب ابن" أخوها أو اختها" في أول مغامرة تسلق عندما يكون عمره مناسبا. ويشار إلى أن والد لايني تسلق 14 ألفا و700 قدم عندما تسلق جبل إيفرست في نيبال في مارس 2016.

وبالنسبة للايني، سوف يكون جبل كليمنجارو الأعلى الذي يتسلقه، كما سوف تكون المغامرة الأكثر إرهاقا. وعادة ما يتضمن عيد ميلاده حفل عشاء كبير مع الأسرة. ولكن هذه المرة، ستكون الأولوية لحبه للطبيعة. فهو محب للطبيعة معظم حياته.

ونقلت الصحيفة عن لايني القول "هذه التجربة تخرجك مما أنت فيه.. فهي تغير طريقة تفكيرك"، مضيفا "لقد قمنا بعطلات في مدن كبيرة، وعندما تعود لموطنك تقول لقد كانت عطلة رائعة". وأوضح "ولكنه ليس نفس الاحساس عندما تمضي أسبوعا في الجبال، لا شيئ يضاهي الهواء النقي".

وأوضحت جوري أنها بدأت في حضور معسكر خلال الليل عندما كانت تبلغ من العمر ثمانية أعوام، واستمرت حتى أواخر سنوات مراهقتها. وقالت إنه حين ذاك شعرت بحبها الحقيقي للأنشطة في الأماكن المفتوحة. وبتشجيع من والديها، ازدهر جانبها المحب للمغامرات. وقد اشترت جوري لوالدها قميصا من متجر ميلانزانا اوت دور للملابس لكي يبقيه دافئا في الجبال بمناسبة عيد الأب.

وأوضحت جوري" الطقس سوف يزداد برودة كلما صعدنا"، مضيفة "أبي كان يطلع على الطقس، درجة الحرارة ستبلغ 28 درجة مئوية على القمة، ولكن هناك احتمالية أن تصبح درجة الحرارة خمس درجات مئوية، لذلك من المرجح أن نرتدي سترة شتوية، في حال أصبح الطقس باردا".

وقال لايني إنه خلال أول أربعة أيام من بدء مسيرة التسلق، يعتزم السير من 13 ألف قدم إلى 16 ألف قدم. وفي الليلة الرابعة على الجبل، سوف يبدأ هو وابنته الصعود في الليل من 16 ألف قدم إلى أكثر من 19 ألف قدم.

وقال لايني "الهدف هو بلوغ القمة". وأضاف "إذا اضطرت لتشجيع نفسي ودفعها، سوف أقوم بذلك، طالما لم أصب بعرض متعلق بالمرتفعات. المرشدون لن يتركونا نعاني من ذلك. فهذا أمر خطير. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بألم في الجسم، فسوف أتحكم بعقلي في جسدي. في هذا الوقت، لن يعوقني ذلك. سوف نبلغ القمة وسوف أعود في يوم عيد الأب".

وبالنسبة للخطوات المقبلة التي يعتزم لايني القيام بها بعد بلوغه سن الـ60، قال إنه يفكر بالفعل في تسلق ارتفاع 20 ألف قدم، ربما جبل تشيمبورازو في الإكوادور.