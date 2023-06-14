الرئيس السيسي يوجه بمنح رئيس حزب العدل وقتا إضافيا: سيبه لو سمحت المعارضة لها مكان

تحدث النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تشخيص الحزب للحالة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية، وذلك أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء.

وبعد انتهاء الوقت المخصص للنائب، وجه الرئيس السيسي مدير الجلسة بمنح رئيس حزب العدل وقتًا إضافيًا، قائلًا: «سيبه لو سمحت، المعارضة لها مكان».

وقال «إمام» في كلمته إنه ليس ممن يرون أن الصورة سوداء وليس ممن يرون أنها وردية، مضيفًا: «الناس في مصر تثق في الدولة وقدرتها، خاصة مشروعات حياة كريمة وشبكة الطرق والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات».

وأضاف: «رغم الثقة، هناك تساؤلات عن تكلفة الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على حياته، حديث الحكومة عن المؤشرات الكلية للاقتصاد بلا صدى، لأن التضخم وارتفاع الأسعار أصبح التحدي الأكبر داخل كل منزل في مصر».

وذكر أن «التضخم وارتفاع الأسعار عدو الدولة حاليًا»، مؤكدًا أنه «لا يمكن مواجهته إلا بتكامل بين السياسة المالية والنقدية، وملف الاستثمار والإصلاح الإداري والهيكلي لدولاب العمل الحكومي».