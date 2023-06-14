روسيا وأوكرانيا: منشق روسي يروي رحلة هروبه من البلاد سيرا على الأقدام

كان دميتري يعمل ملّاحا للمروحيات الهجومية، وكانت قاعدته في منطقة بسكوف بشمال غرب روسيا. وعندما بدأت تهيئة الطائرات للمعارك، شعر باقتراب نشوب حرب حقيقية، وليس فقط مجرد تدريبات قتالية.

حاول ديمتري ترك سلاح الطيران في يناير عام 2022، لكن الإجراءات لم تأخذ مجراها قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وأُرسل إلى بيلاروسيا حيث عمل على متن مروحيات تقوم بإيصال شحنات عسكرية.

يقول ديمتري إنه لم يذهب مطلقا إلى أوكرانيا. لا نستطيع التثبت من هذا الجزء من روايته، لكن وثائقه تبدو حقيقية، كما أن الكثير من الأشياء التي ذكرها تتطابق مع ما نعرفه من مصادر أخرى.

في أبريل عام 2022، عاد ديمتري إلى قاعدته في روسيا، حيث كان يأمل في استكمال إجراءات تركه الخدمة في الجيش. كانت عملية طويلة، وأوشكت على الاكتمال - لكن في سبتمبر عام 2022، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد، وأُبلِغ دميتري بأنه لن يُسمح له بترك الجيش.

كان يعلم أنه، آجلا أم عاجلا، سوف يتم إرساله إلى أوكرانيا، ومن ثم بدأ في البحث عن طرق لتفادي ذلك.

يقول: "أنا ضابط عسكري، واجبي هو حماية بلادي من العدوان. لا أن أصبح شريكا في جريمة. لم يشرح لنا أحد لماذا بدأت هذه الحرب، ولماذا اضطررنا إلى مهاجمة الأوكرانيين وتدمير مدنهم؟".

يصف دميتري الحالة النفسية لأفراد الجيش بأنها تتفاوت من شخص إلى آخر. البعض يؤيد الحرب، على حد قوله، والبعض الآخر يعارضها بشدة. وقليلون هم من يؤمنون بأنهم يقاتلون من أجل حماية روسيا من خطر حقيقي. فلطالما كان ذلك هو التوجّه الرسمي - أن موسكو اضطرت إلى اللجوء إلى تنفيذ "عملية عسكرية خاصة" لمنع تعرض روسيا للهجوم.

ووفقا لدميتري، فإن حالة السخط التي يشعر بها العسكريون إزاء انخفاض رواتبهم بدت واضحة وكبيرة.

يقول إن ضباط سلاح الطيران ذوي الخبرة ما زالو يحصلون على رواتب ما قبل الحرب التي تصل إلى 90 ألف روبل (1090 دولارا). في الوقت ذاته، يحاول الجيش استمالة مجندين جدد بأن يعرض عليهم رواتب تصل إلى 204 آلاف روبل (2465 دولارا) في إطار حملة رسمية علنية.