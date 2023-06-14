 الرئيس السيسي: إنتاج 150 مستلزم إنتاج محليا يوفر 30 مليار دولار - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: إنتاج 150 مستلزم إنتاج محليا يوفر 30 مليار دولار

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يونيو 2023 - 5:57 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك قائمة بـ150 مستلزم إنتاج، إنتاجها محليًا يوفر ما بين 25 إلى 30 مليار دولار.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء: «تلك المبالغ ندفعها بالفعل الآن، لكن دخولها الصناعة بصورة أسرع، يؤدي إلى ازدياد الناتج المحلي والضرائب تزداد، ومستوى البطالة ينخفض».

وذكر أن معدل البطالة في مصر 7.4 رغم الظروف القاسية التي يمر بها العالم، مشددًا على أهمية عمل الحكومة ورجال الأعمال على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية.

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