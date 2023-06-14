فشل البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية عشر في انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

وجاءت نتيجة اقتراع الجولة الأولى على النحو التالي : جهاد أزعور 59 صوتا، سليمان فرنجية 51 صوتا، زياد بارود 7 صوتا, لبنان الجديد 8 أصوات، جوزيف عون صوت واحد، ملغاة 1، وورقة بيضاء 1، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.

ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ورجّح البنك الدولي في أن "يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمّق محنة الشعب اللبناني"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونبّه في تقرير له إلى أنّ "الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3 % وهو يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، قد قضى على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً، بل ويقوض قدرة الاقتصاد على التعافي".