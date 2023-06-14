السلطات اليونانية تستجوب المهربين المشتبه بهم بعد مأساة غرق قارب

ذكرت قناة "إي آر تي" اليونانية، أن السلطات اليونانية، تستجوب ثلاثة ناجين من حادث خطير اليوم الأربعاء، شهد انقلاب قارب يقل لاجئين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في تهريب بشر.

وانقلب القارب وغرق صباح اليوم قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد. وتمكنت طواقم الإغاثة من إنقاذ 104 مهاجرين، وتم انتشال 78 جثة حتى الآن.

ويتوقع خفر السواحل العديد من الوفيات الأخرى. وبحسب الركاب، كان القارب يقل مئات الأشخاص.

وواصل عدد من قوارب الدوريات والمروحيات والناقلات البحث عن ناجين في منطقة الحادث بعد ظهر اليوم وعملوا على إنقاذ الضحايا.