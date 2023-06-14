وزراء ألمانيا يحتفلون بعيد ميلاد المستشار شولتس خلال جلسة الحكومة

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احتفل وزراء الحكومة الألمانية بعيد ميلاد المستشار أولاف شولتس، الـ65، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وغنوا له أغنية صغيرة.

وإلى جانب أغنية "عيد ميلاد سعيد"، أهدى وزير المالية كريستيان ليندنر المستشار الألماني باقة زهور وقشارة هليون.

كان شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي شارك أمس الثلاثاء في رحلة الهليون التقليدية في بحيرة فانزيه والتي ينظمها التيار المحافظ في الحزب الاشتراكي والمعروف باسم (دائرة زيهايم).

يذكر أن شولتس وُلِد في مدينة اوسنابروك في الرابع عشر من يونيو عام 1958 ونشأ في مدينة هامبورج.