استقالة رئيس شركة لوجيتك السويسرية

أعلنت شركة صناعة مستلزمات أجهزة الكمبيوتر السويسرية لوجيتك استقالة رئيسها التنفيذي مع دخول القرار حيز التطبيقعلى الفور.

وقالت الشركة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن براكن داريل الرئيس التنفيذي سيترك الشركة بحثا عن فرصة أخرى.

وأضافت الشركة أن "استقالة داريل التي تشمل أيضا عضويته في مجلس مديري لوجيتك دخلت حيز التطبيق اعتبارا من اليوم" (الثلاثاء)، لكنه سيظل في الشركة خلال الشهر المقبل لضمان انتقال سلس للسلطة.

وعينت الشركة عضو مجلس المديرين جوي جيشت رئيسا تنفيذيا مؤقتا، في الوقت الذي ستجري فيه ببحث شامل عن مرشحين مناسبين للمنصب داخل وخارج الشركة.

وقالت ويندي بيكر رئيس مجلس مديري لوجيتك إن "جاي كرئيس تنفيذي خبير وعضو مجلس لوجيتك منذ 2019، لديه فهم عميق للشركة واستراتيجيتها، وسيكون مناسبا تماما كرئيس تنفيذي مؤقت، لضمان استمرار تنفيذ استراتيجية الشركة".