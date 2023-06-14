هطول أمطار غزيرة على شمال فيتنام

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في فيتنام، عبر موقعه على الإنترنت، إن شمال فيتنام، الذي يعاني من نقص جزئي في الكهرباء بسبب انخفاض مستوى المياه في الخزانات، تعرض لهطول أمطار غزيرة الليلة الماضية حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وتجاوز مستوى هطول الأمطار أكثر من 100 ملم في الكثير من الأماكن.



وتوقع المركز هطول أمطار تتراوح بين 30 و70 ملم، وأكثر من 100 ملم في بعض المواقع، في المنطقة ومقاطعة ثان هوا حتى صباح الغد الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ومن المرجح أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية حتى 16 يونيو الجاري.



وقال تران فيت هوا، رئيس هيئة تنظيم الكهرباء، في السابع من يونيو الجاري، إن نظام الكهرباء في شمال فيتنام يواجه خطر الانقطاع كل ساعة تقريبا في ظل موجات الحرارة وتأثير ظاهرة ال نينو.



وأشار تران فيت هوا إلى أن سعة الطاقة الكهرومائية المتاحة تراجعت بواقع 5000 ميجاوات لتصل إلى 3110 ميجاوات. وأشار إلى أن النقص قد يصل إلى 7000 ميجاوات، في حال انخفض مستوى المياه في جميع الخزانات لأدنى مستوى.



وأوضح أن معظم الخزانات في شمال البلاد يسجل بالفعل أدنى مستوى للمياه.