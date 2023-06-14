باستور: العالم أجمع يحترم منتخب مصر لليد

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علق خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على مباراة منتخب مصر الشهيرة مع منتخب الدنمارك.

وقال خوان باستور في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورتس، أن منتخب مصر قدم مستوى كبير في تلك المباراة.

وأردف أن منتخب مصر يجب أن يتعلم من أخطاءه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر هو من يجعل المنتخب في أعلى مستوى.

وواصل أن كل العالم الآن يحترم المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها خلال السنوات الأخيرة.

وأكمل باستور أن أكثر ما يميز اللاعب المصري هو حب وطنه وشغفه الكبير بتمثيل منتخب بلاده، وحمل شعار المنتخب المصري لكرة اليد، هذا الأمر يعد شرف كبير لكل لاعبين مصر وأنا سعيد أن أرى هذه العقلية الرائعة التي تحب وطنها بهذا الشكل وهذا الشغف الكبير.

وأتم باستور تصريحاته أن المنتخب المصري لكرة اليد سيخوض معسكر تدريبي مزدحم خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد لكل الاستحقاقات الدولية المقبلة.