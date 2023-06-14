أثنت الكاتبة نهى يحيى حقي ابنة الأديب الراحل يحيى حقي، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين، بشأن إنشاء مقبرة الخالدين، قائلة: «فكرة طيبة للغاية، انتظرناها من زمان، والحمد لله أنها ستنفذ».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الإثنين: «الموضوع مفيد للغاية للأعلام التي لم تهدم مقابرها، لكن إحنا مقبرة والدي اتهدمت، وفي حقيقة الأمر لا أعلم إن كان سيتم نقل الرفات إلى مكان آخر أم لا».

وأكدت أن تدشين مقبرة الخالدين؛ يعد تكريم وتخليد من الدولة لإعلامها من الكتاب والأدباء والشعراء وكل من خدم مصر في مجاله من علماء وأطباء وغيرهم، مضيفة: «الحقيقة شيء جميل للغاية لأن كل الدول العالم عندها حديقة للعظماء والخالدين».

وأصدر الرئيس السيسي أمس الإثنين توجيها الرئيس؛ بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة جميع الجهات المعنية والأثريين من أجل بلورة رؤية متكاملة حول موقف نقل بعض مقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام وإعلانها أمام الرأي العام مطلع يوليو المقبل.

كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.