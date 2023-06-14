طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد يؤدون امتحان الأدب والنصوص

أدى طلاب المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد، القسم العلمي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الأدب والنصوص.

وقال عبدالله سعيد، مدير منطقة الوادي الجديد الأزهرية، إنه يتم توفير الإمكانات المناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الأزهرية تواصل متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بالمنطقة بلغ 325 طالبًا وطالبة موزعين على 3 إدارات، حيث تضم إدارة الخارجة 99 طالبًا وطالبة منهم 32 طالبًا بالقسم العلمي و67 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، فيما تضم إدارة الداخلة 129 طالبًا وطالبة، منهم 45 بالقسم العلمي و84 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، أما إدارة الفرافرة فتضم 97 طالبًا وطالبة، منهم 39 بالقسم العلمي، و58 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.