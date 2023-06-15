بارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، للنادي الأهلي بعد تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

وقال تريزيجيه في تصريحات بعد مباراة مصر وغينيا: "سعيد بالفوز اليوم أمام غينيا، والجميع كانوا رجالًا ونستحق الفوز وسعداء للتأهل، وسنلعب على التتويج بالبطولة لأننا منتخب مصر".

وأضاف: "انتظرونا بالعودة باللقب، التسجيل بقميص المنتخب دائمًا يشعرنا بإحساس رائع وفخور جدًا بالمنتخب وعلينا أن نكمل الطريق".

وأكمل: "نبارك للنادي الأهلي بعد أن شرفوا مصر وشرفونا جميعا بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وسعيد بفوزه لأنه فريقي الذي نشأت فيه، وبالتأكيد أكون سعيدًا عندما يفوز الأهلي، لأنه فريق مصري ولاعبو منتخب مصر بالطبع يكونون سعداء بهذا الإنجاز، وسواء الأهلي أو منتخب مصر كلنا نلعب للفوز دائمًا".

وأتم تريزيجيه: "أتابع الدوري الفرنسي وأعرف جميع الأندية الفرنسية، فهو دوري رائع ويضم عديد من الأندية القوية وبالطبع أنا معجب بديفيد تريزيجيه لأنني عندما كنت صغيرًا كنت أقوم بعمل نفس قصة الشعر وألعب في مركز الهجوم لذلك أطلقوا علي شبيه تريزيجيه، والاسم أستمر معي".