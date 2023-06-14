أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المشاهدين قال فيه إن «والديه يرفضون زوجته ويطالبونه بتطليقها رغم إنها سيدة صالحة، فهل رفضي لطلاقها به عقوق للوالدين، وطلاقها بر لهما؟».

وقال خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، يوم الثلاثاء: «ليس من حق أحد ولو كان أبوك وأمك، فليس في الحقوق عقوق، حتى لو رفضت ولو طلقتها ليس بر لهما، الأم والأب لهما رؤية ونظره، هذه تخصهم وينبغي أن تسمع لنصحهم وفى النهاية القرار بيدك».

وأوضح: «دلوقتي في صدام، بس لازم تعرف إن طلاقها والزواج بأخرى مثلا ليس برا لوالديك، أو رفض طلاقها يعتبر عقوق، لازم تفهم إن القرار ده بتاعك أنت محدش له علاقة به».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.