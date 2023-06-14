واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع إعلان الحصص الجديدة لاستيراد الخام في الصين مما ساعد في تهدئة مشاعر التشاؤم بشأن الطلب العالمي على النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بلغ أكثر من 75 دولارا للبرميل، في بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 70 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه تحسنت النظرة المستقبلية لاستهلاك النفط في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد إعلان الحصص الجديدة لاستيراد الخام، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الصينية دراسة مجموعة واسعة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد الصيني المتباطئ.

ويتحرك النفط في نطاق سعري محدود منذ بداية مايو الماضي، في ظل استمرار الإمدادات الكبيرة من روسيا مع المخاوف من تراجع الطلب العالمي، مقابل جهود تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية لخفض إنتاج الخام.

في الوقت نفسه، أصبح بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي أحدث مؤسسة تخفض توقعاتها لأسعار النفط اليوم الأربعاء حيث قال إن قرار تجمع أوبك بلس لم يعد قادرا على استعادة توازن الأسواق خلال العام الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9ر0% إلى 07ر70 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل في نيويورك، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 1ر1% إلى 08ر75 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.