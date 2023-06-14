الحكومة الألمانية تعول في استراتيجية الأمن على تعزيز كبير للجيش

تعول الحكومة الألمانية في استراتيجيتها الوطنية للأمن على تعزيز كبير للجيش الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية أقرت لأول مرة استراتيجية وطنية للأمن وذلك بعد مفاوضات استغرقت شهورا.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم على ورقة الاستراتيجية التي تقع في أكثر من 40 صفحة.

وجاء في ورقة المبادئ التي تم إقرارها اليوم: "تتمثل المهمة العليا لسياسة الأمن الألمانية في ضمان أن نتمكن من العيش مستقبلا في بلادنا في قلب أوروبا في سلام وحرية وأمن. يرتبط أمن ألمانيا بأمن الحلفاء والشركاء الأوروبيين بشكل لا يمكن فصله".

وأشارت الورقة إلى وحدة الدفاع في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدفاع الوطني، وأضافت: "ستدافع الحكومة الألمانية بحزم ضد كل عدوان عسكري أو أي محاولات ترهيب ضدنا أو ضد حلفائنا. سيظل الجيش الألماني الضامن لقدرة ألمانيا على الردع والدفاع".

وذكرت الورقة أن "الدفاع الفعال يتضمن ردعا موثوقا بهدف منع وقوع صراع مسلح، وقالت إنه يجب أن يكون الحلف الأطلسي قادرا وحازما على التصدي لكل التهديدات العسكرية، سواء كانت تهديدات نووية أو تقليدية وكذلك أيضا في الدفاع السيبراني والتهديدات الموجهة لأنظمتنا الفضائية".

وجاء أيضا في الورقة: "طالما كانت هناك أسلحة نووية، فإنه لا غنى عن الاحتفاظ بردع نووي موثوق للناتو ولأمن أوروبا".

وتابعت الورقة أن الأمن المتكامل يتطلب استثمارات "في مستقبلنا. في ضوء التحول الزمني يجب علينا أن نستثمر بقدر خاص في التحصن وقدراتنا الدفاعية. ومن خلال الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه حديثا للجيش سنقدم إسهام الـ2% من إجمالي ناتجنا المحلي لتحقيق الأهداف الخاصة بقدرات الناتو خلال متوسط يبلغ عدة سنوات".