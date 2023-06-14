سمير فرج: قائد الكتيبة 103 كان مخطط له أن يكون قائدًا لقوات الصاعقة

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قوات الصاعقة المصرية تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة وذلك بالتبادل مع كلًا من أمريكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وباكستان، مؤكدًا أن القوات الصاعقة المصرية الأفضل على مستوى الشرق الأوسط.

وعلق خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، على صورة الشهيد عاصم قائد الكتيبة 103، مؤكدًا أنه كان من أفضل الضباط الموجودين بسلاح الصاعقة.

وأشاد المفكر الاستراتيجي بالخبرات التي كان يمتلكها قائد الكتيبة 103، والمتمثلة في تمتعه بلياقة بدنية قوية والعلم العسكري، موضحًا أنه كان ضابط أركان حرب ومقدم ما يُعني أنه تعلم القيادة ليصبح ضابط عمليات، ومن ثم يصبح قائد قوات الصاعقة.

ولفت إلى أن سلاح الصاعقة لا يتهم فقط بالتدريب البدني واللياقة والرماية، ولكن تُولي اهتمامًا كبيرًا بالناحية العلمية العسكرية حتى يصبح لديها قادة على أعلى مستوى مثل قائد قوات الصاعقة الحالي اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح.