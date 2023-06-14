قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس يتعاملون بقسوة ألفاظ وسوء معاملة مع الفقراء والمحتاجين، لافتا إلى أن ما يفعلوه مثل «القتل».

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن «كل ذميمة أخلاقية تقتل وتبيد ما يقابلها من المبادئ والمثل والفضائل الحميدة هي في الحقيقة جريمة (قتل) متكاملة الأركان».

وأضاف: «جريمة واحدة، وحكمة بالغة، قال رجل لابنه: يا ولدي في حياتنا هناك جريمة واحدة فقط وهي (القتل) فابتعد عنه نظر الولد بدهشة شديدة إلى والده وكأنه يقول له: هل تشك في تربيتك لي! وهل تظن إنه بإمكاني أن أقتل إنسانًا على وجه الأرض!».

واستطرد: «شوفوا ابتسم الأب بعدما رأى دهشة ابنه وأكمل كلامه: لا تندهش يا ولدى من كلامي، واعلم يا ولدي أن:

1- الكذب: قتل الحقيقة وإعدام الصدق.

2- السرقة: قتل الأمانة والاطمئنان والأمن والأمان.

3- الغش: قتل الثقة والاعتماد.

4- التعصب: قتل الحرية والقضاء على التنوع والاختلاف الذي حبانا به الله سبحانه وتعالى.

5- الخشونة والألفاظ السيئة: قتل المشاعر والاحترام والتقدير.

6- الفساد: قتل الشرف في المجتمع.

7- التعري والفحش: قتل الحياء والعفة في المجتمع.

8- شهادة الزور: قتل الحق.

9- الظلم والتجبر والإيذاء: قتل العدل والكرامة.

10- سوء الظن: قتل اليقين والأمل.