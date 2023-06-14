روسيا تسمح لـ يامال للغاز الطبيعي المسال بتوريد الوقود لـ إس إي أف إي السنغافورية

سمحت روسيا بموجب أمر حكومي، لمشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي ترأسه شركة نوفاتك، بتوريد الوقود لشركة "إس إي إف إي للتسويق والتجارة" السنغافورية حتى 2024.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، فأن الأمر الحكومي الموقع في العاشر من يونيو يرفع الحظر الرئاسي الذي يرجع إلى مايو 2022 بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى "اس إي أ إي للتسويق والتجارة" السنغافورية من جانب شركة يامال للغاز الطبيعي المسال و"يامال للتجارة".

يشار إلى أن وحدة سنغافورة من "إس إي أف إي للتسويق والتجارة" تعرف سابقا باسم جازبروم للتسويق والتجارة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوقفت روسيا، التعاملات مع الشركة الأم لـ"إس إي أف إي للتسويق والتجارة" بعدما استحوذت جهة التنظيم الألمانية على الشركة في أبريل 2022.