انطلاق ماراثون الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائي بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق ماراثون خطة الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائي، تحت شعار "هيا نقرأ معا لنتعلم"، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائي، وتوجيه أول الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال إن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، ويهدف إلى تنمية مهاراتهم بالقراءة والكتابة، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، فضلا عن ممارسة الأنشطة الفنية المختلفة وربطها بالمهارات التعليمية، وترسيخ محاور التعليم الجديدة لديهم؛ لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب الوطن.

وأشار إلى ضرورة التعاون وتضافر الجهود لنجاح البرنامج بما فيه مصلحة الطلاب وتقديم سبل الدعم لهم.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، عن مواصلة فعاليات البرنامج العلاجي لطلاب الإعدادية ممن لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني؛ لتحسين مستوى طلاب المرحلة الإعدادية، الذين لهم حق دخول الدور الثاني، وذلك في إطار الحرص على تقديم كل سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسي.

ولفت إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس، وإدارة التعليم الإعدادي، وتوجيه عموم المواد الأساسية والمعلمين من ذوي الخبرات.