مصادرة 89 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية، على 89 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وقاد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، والجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، كما تم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية، وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بإجمالي 89 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.