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سيناتور أمريكي يدعو لدعم تقرير أممي يتهم إسرائيل بجرائم حرب

وكالات
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 4:33 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 4:33 م

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى دعم التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وإحداثها دمارا شاملا.

وأشار ساندرز في بيان منشور على موقعه، اليوم الجمعة، إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مؤكدا أن "الأمم المتحدة على حق".

وقال إن حركة حماس "ارتكبت جريمة حرب بهجمات 7 أكتوبر بتدمير منازل إسرائيلية ومرافق بنية التحتية صحية وتعليمية ومدنية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "علينا أن ندعم عمل ونتائج المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية"، مبينا أن تلك المنظمات تسعى لدعم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي بأكمله.

وفي 12 يونيو نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقريرها بشأن انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتهمت اللجنة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وطالبتها بالوقف الفوري لهجماتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي أجبرت آلاف المدنيين على الفرار إلى مناطق غير آمنة.

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