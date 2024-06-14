اليونيسف تدعو للاستثمار في تعليم أطفال أفريقيا لدفع النمو

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الخميس إن هناك حاجة إلى الاستثمار الضخم في التعليم الأساسي من أجل أطفال أفريقيا لمساعدة القارة على إدراك أجندة التحول طويلة المدى.

وجاءت دعوة اليونيسف قبيل يوم الطفل الأفريقي والذي من المقرر أن يكون يوم الأحد المقبل.

وأوضحت اليونيسيف أن تمويل التعليم في القارة لا يزال ضعيفا، مضيفة أن أقل من خمس دول القارة خصصت 20% من ميزانياتها العامة لتعزيز المهارات الأساسية لأطفالها.

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف لشرق وجنوب أفريقيا، إيتليفا كاديلي في بيان صدر في العاصمة الكينية نيروبي إنه "لضمان الرخاء في أفريقيا، نحتاج بشكل عاجل إلى رؤية ثورة قارية تتحول فيها الالتزامات إلى إجراءات عملية تمكن الأطفال من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة لهم للتقدم إلى أعلى التطلعات من التعليم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة".

يشار إلى أن موضوع يوم الطفل الأفريقي لعام 2024، والذي يتم الاحتفال به سنويا في 16 يونيو، سيكون "التعليم لجميع الأطفال في أفريقيا: لقد حان الوقت الآن"، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق محو الأمية الشامل للأطفال في القارة.