محمود ناصر، البالغ من العمر 20 عامًا، يمثل رمزًا للتحدي والإصرار بتعيينه في وظيفة حامل حقائب "بلمان" بأحد الفنادق في منطقة سوما باي بالبحر الأحمر، ضمن الدفعة الثالثة من قصار القامة.

يقول محمود، إنه تربى بعيد عن عائلته بمنطقة المطرية بالقاهرة، موضحا أن الأبوين انفصلا وعمل في العديد من الوظائف قبل الالتحاق بالفندق.

محمود خلال حديثه مع الـ"الشروق"، تحدث عن المعاملة الحسنة من مديريه في العمل داخل قسم المكاتب الأمامية بالفندق، مشيرا إلى أنه يقوم من خلال عمله بحمل الحقائب للنزيل وتوصيلها للغرفة وتقديم مشروب الترحاب welcome drink عند وصول النزلاء للفندق.

وفي تقييمها لمحمود، أكدت ميريام أمير، مديرة المكاتب الأمامية بالفندق، أنه يعتبر من بين أفضل الموظفين بالقسم بفضل ابتسامته الجذابة واهتمامه بالتفاصيل، مما يجعله مثالًا يُحتذى به في قطاع الضيافة والسياحة.

وتضيف أمير لـ"الشروق" أن تعيين محمود يأتي بعد نجاح تجارب سابقة لتعيين عدد من قصار القامة في أقسام مختلفة بالفندق، مما دفع بالفندق لاستمرار تعيين مزيد من أفراد قصار القامة في وظائف متنوعة، بهدف تعزيز التنوع والشمولية في فرق العمل.