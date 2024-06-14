البرلمان الألماني يرفض مقترحا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

رفض البرلمان الفدرالي الألماني مقترحا قدمه حزب "بي إس دبليو" (تحالف صحرا فاجنكنخت) تحت عنوان "لا أسلحة للحرب في غزة، أوقفوا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأكدت النائبة عن حزب "بي إس دبليو" سافيم داجدالان، في جلسة متأخرة من أمس الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لم تعد لها علاقة بالدفاع عن النفس، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت داجدالان إلى أن آلاف الأطفال الفلسطينيين معرضون لخطر الجوع، وأن المسئول الرئيسي عن ذلك هو حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تمنع شحنات المساعدات الإنسانية لغزة.

ووصفت رفض البرلمان، من تحالف الخضر إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، فرض تجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بأنه "أمر مخز".

وفي إشارة إلى تقارير تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة ألمانية وأن ذلك جريمة حرب، قالت: "تزود الحكومة الألمانية إسرائيل بالأسلحة والذخائر دون ضمير. ونحن في تحالف صحرا فاجنكنخت نعتقد أن عليكم وضع حد لهذا التواطؤ".

من جانبها، دعمت نائبة حزب اليسار نيكول جولكي المقترح، وقالت: "هذا هو العقاب الجماعي لعشرات الآلاف من الأبرياء"، قائلة: "يدهشنا أن نرى الحكومة الألمانية تنحاز إلى جانب واحد في هذا الصراع، ولا يمكنها التعاطف مع جميع ضحايا هذه الحرب الذين يطالبون بإنهائها".

أما الجناح الحاكم، فجدَّد في كلمته بالبرلمان دعمه لإسرائيل، بحجة أن حزب "بي إس دبليو" الذي رفض مقترحه يمارس "لعبة أيديولوجية".