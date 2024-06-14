كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري أول مناورات ثلاثية في أواخر يونيو

قالت مصادر عسكرية كورية جنوبية، اليوم الجمعة، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تستعد لإجراء ما سيكون أول تدريبات ثلاثية متعددة المجالات خلال الشهر الجاري على أقرب تقدير، وسط الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الأمني ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وقالت المصادر إن المناقشات جارية بشأن إشراك حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، وهي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، في المناورات. ولم يتم تأكيد التفاصيل بعد، مثل الجدول الزمني وحجم التدريبات، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتأتي هذه المناورات في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية المستمرة وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوشيكة إلى الشمال، والتي يخشى الخبراء أن تعمق التعاون العسكري بين البلدين بما يتجاوز صفقات الأسلحة.

وقد اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على إطلاق المناورات التي تحمل اسم "نصل الحرية" خلال المحادثات الثلاثية التي جرت على هامش مؤتمر الأمن في حوار "شانجريلا" في سنغافورة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد أخذت هذه المناورات اسمها من التدريبات الثنائية الرئيسية التي تجريها الولايات المتحدة مع البلدين؛ وهما "درع الحرية" مع كوريا الجنوبية و"النصل الحاد" مع اليابان.

وبموجب الاتفاقية، ستجري المناورات في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال الجوي والبحري وتحت الماء والمجال الإلكتروني.

وفي أبريل، أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية لمدة يومين شاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"، في إطار الجهود المبذولة لتحسين قدرتها على العمل المشترك ضد تهديدات كوريا الشمالية المتطورة.