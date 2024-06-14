 دورات تدريبية لطلاب الفرق الرابعة بجامعة قناة السويس خلال يوليو وأغسطس - بوابة الشروق
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دورات تدريبية لطلاب الفرق الرابعة بجامعة قناة السويس خلال يوليو وأغسطس

أميرة محمدين
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 11:45 ص

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن عقد دورات تدريبية لطلاب الفرقة الرابعة بجميع الكليات خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، والتي ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وأوضح أن هذه الدورات تأتي كجزء من استراتيجية الجامعة لتأهيل طلابها لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تحسين مهارات الطلاب وزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج. وجاء هذا القرار بناءً على توصيات المؤتمر الطلابي السادس، الذي أوصى بتدريب طلاب الفرقة الرابعة المشاركين في مؤتمر البحوث الطلابية خلال شهري يوليو وأغسطس بالمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وأوضح الدكتور عبد النعيم أن البرنامج سيتضمن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي مجالات متعددة تتناسب مع تخصصات الطلاب واحتياجات السوق الحالية. ويسعى المركز الجامعي إلى الوصول لأكبر عدد من الطلاب لتأهيلهم، مؤكداً على التأثير الإيجابي للتدريب على مهاراتهم.

وأضاف أن جميع الدورات وورش العمل سيتم الإعلان عنها على صفحة المركز، مع توفير رابط تسجيل لكل دورة، ليتمكن جميع طلاب الفرقة الرابعة من التسجيل والمشاركة.

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