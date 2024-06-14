أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بإعداد الشواطئ العامة وتوفير كافة الخدمات اللازمة، بما في ذلك حملات النظافة وتكثيف التواجد الميداني للمسؤولين خلال فترة الاحتفالات.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهمية تأمين المحافظة بأعلى مستوى، مع تفعيل كاميرات المراقبة في شوارع المدن السياحية، وتعزيز الشواطئ بمنقذين وسيارات إسعاف لضمان سلامة الرواد. تم توفير الدخول المجاني لشواطئ كل من دهب، نويبع، طابا، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وطور سيناء.

وأشار إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للمحافظة بكافة أنواع الوقود والمواد الغذائية، تحسبًا لتوافد الآلاف على منتجعات جنوب سيناء خلال العيد. وأكد الدكتور هيثم الشنهاب، مدير الصحة، على جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير جميع الأدوية والأمصال، مع تنظيم حملات النظافة والتعقيم في الأماكن العامة.

من جهته، أكد الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، على استعداد المساجد لاستقبال المصلين في سبع ساحات مختلفة بالمحافظة، تتضمن ساحات مساجد دهب ونويبع وأبورديس ورأس سدر وسانت كاترين، إضافة إلى ساحة بإستاد مدينة طور سيناء الرياضي.

هذه الاستعدادات تعكس التزام جنوب سيناء بتقديم أفضل الخدمات لزوارها وسكانها خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على جاهزيتها التامة لضمان تجربة استثنائية للزوار في هذه الأيام المباركة.