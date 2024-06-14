بايدن ينأى بنفسه عن نجله هانتر بعد إدانته بحيازة سلاح ناري خلافا للقانون

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس أنه لن يعفو عن نجله هانتر بايدن الذي أدانته محكمة في الولايات المتحدة بحيازة سلاح ناري خلافا للقانون.

وخلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة السبع بإيطاليا سأل صحافي جو بايدن عما إذا كان يعتزم إصدار عفو عن نجله، فرد قائلا: "كلا".



وأضاف: "لن أعفو عنه"، مشيرا إلى أنه لن "يخفف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحق نجله".

وسبق، أن أكد بايدن أنه لن يعفو عن نجله إذا ما أدين أمام المحكمة، متعهدا "احترام الإجراءات القانونية".

ودانت هيئة محلفين هانتر بايدن بتهم تتعلق بحيازته سلاحا ناريا خلافا للقانون في 2018 عندما كان مدمنا على المخدرات.

وبعد إدانته، يواجه هانتر بايدن عقوبة يمكن أن تصل نظريا إلى السجن لمدة 25 عاما ولكن يمكن للمحكمة أيضا أن تستبدلها بعقوبة أخرى أخف، وقد أدين بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى مسدس "كولت كوبرا" من متجر أسلحة في 12 أكتوبر 2018.