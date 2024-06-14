توريد 211 ألفا و115 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، أن المزارعين من أبناء المحافظة يواصلون توريد القمح المحلي المنتج من الأراضي الزراعية بالمحافظة يوميًا، مما أدى إلى ارتفاع الكميات الموردة بالمنافذ المختلفة إلى 211 ألفا و115 طن قمح محلي منذ بدء التوريد وحتى اليوم الجمعة بالشون والمطاحن والصوامع على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن عمليات توريد القمح منتظمة بجميع المنافذ البالغ عددها 25 موقعًا، التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وهي الجهات المسوقة للقمح، بالإضافة إلى أن إجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين تتم خلال 24 ساعة من استلام المحصول، وفقًا للقرار الوزاري في هذا الشأن.

وأشار عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة بالمحافظة والمتحدث الرسمي للمديرية، إلى أنه قد تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي من المزارعين بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024، مع حظر نقل القمح خارج المحافظة إلا بتصريح رسمي من مديرية التموين.