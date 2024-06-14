ترامب: علاقاتي مع بوتين كانت جيدة

وصف المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها كانت "جيدة جدا".

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة Impaulsive على "يوتيوب"، يوم الخميس: "من اللافت أنه أسهل بالنسبة لي بناء العلاقات مع الأقوياء مقارنة بالضعفاء. وأنا لا أتواصل جيدا مع الضعفاء".

واعتبر ترامب أنه كان يتخذ "موقفا صارما" إزاء بوتين، عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن بوتين كان قد وصف علاقاته مع ترامب في حديث للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في فبراير الماضي، بأنها كانت "طيبة وجيدة".

وفي بداية الشهر الجاري أكد فلاديمير بوتين أن روسيا لا تكترث بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي من المقرر أن تجري في نوفمبر القادم.