محافظ أسيوط يوجه مسئولي الإصلاح الزراعي بتكثيف خدمات المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف خدمات المنافذ المتنقلة التابعة للاصلاح الزراعي لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمختلف أحياء وميادين المحافظة لتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.

وأشاد محافظ أسيوط بالمنافذ المتنقلة التي أطلقها الاصلاح الزراعي لتجوب الميادين والأحياء لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، وذلك بناء على توجيهات وزارة الزراعة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

وأشار إلى تضافر جهود أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكل أنواعها، لافتا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتوفير لهم كافة الخدمات وترفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة.

من جانبه أوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، أنه يتم تسيير منافذ بيع متنقلة تجوب أحياء وسوارع وميادين أسيوط محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ (الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و ....) وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأكد اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالإكثار من منافذ السلع الغذائية لسد احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة والحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل من جشع بعض التجار والتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع واستغلال ضعاف النفوس، مؤكدا استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجا.