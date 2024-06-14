أنهت محافظة بني سويف استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بإصدار توجيهات من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف لرفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل في القطاعات الخدمية. تم تفعيل غرف العمليات بإدارة الأزمات ومركز السيطرة الموحد بالديوان العام، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية في المديريات والوحدات المحلية لمتابعة الشكاوى والتدخل السريع لحلها بخطة محكمة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، على استعداد المديرية بتجهيز 148 ساحة لصلاة العيد المبارك، مع التأكيد على جودة التجهيزات وتوفير خطيبين رئيسي واحتياطي لكل ساحة. تم توزيع الساحات بالتالي: 14 ساحة بالواسطى، 24 ساحة بببا، 15 ساحة بناصر، 16 ساحة بسمسطا، 20 ساحة بالفشن، 24 ساحة بالمركز، 25 ساحة باهناسيا، و10 ساحات بالبندر، بناءً على توجيهات وزير الأوقاف.

وفيما يتعلق بالتأمين الطبي، عقدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اجتماعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمراجعة خطة التأمين الطبي للاحتفالات، مع التأكيد على تواجد الطواقم الطبية والإمدادات الطبية اللازمة، وصيانة المولدات الكهربائية وشبكات الأكسجين وثلاجات حفظ الدم.

وأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات تحسبًا لأي طوارئ قد تحدث، مع زيادة الأطباء والفرق الطبية في أقسام الاستقبال والطوارئ، لتقديم خدمة طبية متميزة وضمان استقرار الخدمات الصحية خلال العطلة.

هذه الإجراءات تعكس التزام بني سويف بتقديم خدمات متميزة ومتكاملة لمواطنيها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار الرعاية الصحية الشاملة والاستعدادات الأمنية والتنظيمية الدقيقة لضمان سلامة وراحة الجميع.