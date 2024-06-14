رئيس إدارة السياحة والمصايف: لا رسوم إضافية أو إكراميات على المصطافين بشواطئ الإسكندرية

قال محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن استعدادات كبيرة تم تنفيذها لاستقبال المصطافين في عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل الزوايا»، على قناة «on»، مساء الجمعة، أنه تم التوجيه بعد فرض أي رسوم إضافية أو إكراميات على المصطافين.

وأشار إلى أنه سيتم مراقبة الأمر من خلال الانتشار الكبير على شواطئ الإسكندرية من قِبل مفتشي الإدارة لضمان تقديم أفضل خدمة للمصطافين.

ولفت إلى هناك منظومة شكاوى يمكن للمواطن التعامل من خلالها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة وكذلك الأرقام التي تتواجد على بوابات جميع شواطئ الإسكندرية، مع اتخاذ إجراءات فورية حال وقوع مخالفة.

ونوه بأن عدد الشواطئ يصل إلى 56 شاطئًا متاحًا أمام المواطنين، مؤكدا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الإنقاذ للمحافظة على أرواح المصطافين.



