روسيا: أي استخدام جديد لفيتو أمريكي بشأن غزة جريمة دموية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن أي استخدام جديد لفيتو أمريكي أو أنجلوسكسوني بمجلس الأمن الدولي بشأن السلام في قطاع غزة بمثابة "جريمة دموية".

وردا على سؤال للأناضول خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو،

وأكدت زاخاروفا، ردا على سؤال لوكالة "الأناضول" للأنباء، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، على وحدة المجتمع الدولي في مواجهة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت زاخاروفا، أن استخدام أي "فيتو أمريكي وأنجلوسكسوني جديد" في مجلس الأمن الدولي على أي وثيقة تهدف إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة، وإحلال السلام في المنطقة "سيكون ببساطة جريمة دموية".

وأشارت إلى أنه "لا توجد دولة، ولا حتى دولة واحدة في العالم، لا يتفق شعبها على القول بأن الوضع في غزة غير مقبول".

وشددت على أن "دول العالم تستخدم مصطلحات مختلفة؛ الإبادة الجماعية، أو المأساة، أو الحاجة إلى وقف العنف، أو التسوية... إلا أنها تتفق جميعها على أن الوضع الحالي غير مقبول".

وقالت زاخاروفا، إن "هذا الفهم العالمي لفظاعة المأساة ووحدة العالم يشير إلى أن المواطنين على الأرض لا يزال بإمكانهم التفاوض والتعاطف ومقاومة الشر، على الرغم من الاختلافات العديدة".