مصادر: تركيا تبحث فرض ضرائب جديدة تستهدف جمع 7 مليارات دولار

أعد نواب برلمانيون في تركيا مقترحات لفرض ضرائب جديدة، تستهدف الشركات بشكل أساسي، في محاولة لإصلاح الميزانية التي أثقلت بسبب الخسائر الناجمة عن الزلازل التي ضربت البلاد العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع، اشترط عدم الكشف عن هويته، القول إن خطط فرض الضرائب تتضمن جمع عائدات إضافية بقيمة 226 مليار ليرة تركية (7 مليارات دولار)، بما يوازي 7ر0% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف المصدر أن مشروع القانون الخاص بالضرائب الجديدة سوف يعرض على البرلمان للنقاش مع نهاية الشهر الجاري.

ورغم أن الحزب الحاكم وحلفاءه في تركيا يتمتعون بأغلبية برلمانية كافية لتمرير القوانين، قد يمثل هذا الاقتراح خطوة شائكة من الناحية السياسية، لا سيما بعد أن تراجعت السلطات التركية بالفعل عن خطة سابقة لفرض ضرائب على تعاملات البورصة.

وغرد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على موقع "إكس"، أن الضوابط الضريبية الجديدة سوف تعرض قريبا على البرلمان، بحسب بلومبرج، غير أن مكتب شيمشك ومكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفضا التعليق على تفاصيل هذه الخطة.

وأفادت بلومبرج بأن تركيا بصدد التعرض لعجز في الميزانية بنسبة 4ر6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو أكبر عجز تتعرض له منذ تولي اردوغان السلطة على مدار عشرين عاما.