أمريكا تعلن تقديم 315 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تقديمها 315 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للشعب السوداني.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية سامنثا باور، في بيان، إن واشنطن "ستقدم 315 مليون دولار إضافية، مساعدات إنسانية لشعب السودان".

وأشارت إلى أن هذه الحزمة من المساعدات تشمل "ما يقرب من 241 مليون دولار لدعم الشركاء الذين يقدمون الغذاء، والحماية، والصحة، والمساعدة في توفير إمدادات المياه، والصرف الصحي" للشعب السوداني، دون تحديد هويتهم.

وفي السياق، أكد البيان على مواصلة واشنطن "وقوفها" إلى جانب شعب السودان، الذي يواجه "احتياجات إنسانية تاريخية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وسبق وأعلنت واشنطن، في 20 مارس الماضي، تقديم أكثر من 47 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاستجابة الطارئة لما يحدث في السودان والدول المجاورة.

وجاء الإعلان الأمريكي عن المساعدات الإضافية الجمعة، بعد يوم من اعتماد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يطالب قوات الدعم السريع في السودان بإنهاء الأعمال العدائية وحصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب).

ورغم تحذيرات دولية من المعارك بالفاشر، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات إقليم دارفور، تشهد المدينة منذ 10 مايو الماضي، قتالا بين الجيش، تسانده حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام عام 2020، وقوات "الدعم السريع".

والفاشر مركز إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسيطر عليها "الدعم السريع".