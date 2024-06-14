 المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية


نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 11:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 11:33 ص

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الجمعة، قصف قاعدة جوية داخل إسرائيل .

وقالت المقاومة العراقبة في بيان نشرته عبر منصة تليجرام "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة الموافق 14 - 6 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل أراضينا المحتلة".

وأكدت الاستمرار " في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ورفح ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

يشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق نفذت عمليات استهدفت قواعد أمريكية في العراق وسوريا ومواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة" وسط الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

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