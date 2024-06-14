ضبط 6 متهمين بتشكيل عصابة للنصب الإلكتروني في الشرقية

أصدرت نيابة مركز الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، قراراً بحبس 6 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاشتراك في تكوين تشكيل عصابي يستهدف النصب والاحتيال على الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت.

ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، تمكنوا من القبض على 6 أفراد من التشكيل العصابي، أغلبهم من خارج محافظة الشرقية، بعد أن تبين ارتكابهم جرائمهم باستخدام أساليب إجرامية مبتكرة على منصات التواصل الاجتماعي.

العصابة كانت تقوم بالاتصال بالشركات وطلب كميات من السلع تُرسل إلى مخازن مؤجرة قبل سرقتها وتهريبها لبيعها بشكل غير شرعي في أماكن أخرى بمحافظة الشرقية.

تم استرداد بعض السلع المسروقة التي تضمنت خيوط غزل، سجاجيد، شيكارة شاي، سخانات، بوتاجازات، جركن زيت، أبواب مصفحة، وشاشات تليفزيون، بالإضافة إلى مبلغ مالي وأجهزة هواتف وسيارة.

بعد عرضهم على النيابة العامة، قررت النيابة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية واستكمال التحقيقات اللازمة.