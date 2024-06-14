أجرى اللواء نادر علام، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية على الشواطئ العامة بالمدينة للتأكد من جاهزيتها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال المواطنين والزوار خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، وتشكيل غرفة عمليات بديوان عام الوحدة المحلية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الأمنية في أماكن تجمعات المواطنين، وتمركز سيارة إسعاف مجهزة بالقرب من كل حديقة وشاطئ، كما تم تخصيص رقم 0693400206 للتواصل على مدار الساعة في حالة حدوث أي حوادث أو طوارئ.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تزويد الشواطئ العامة بعدد كبير من الكراسي والشماسي، نظرًا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، والتأكد من نظافتها ووضع سلال للقمامة على مسافات متقاربة، مشيرًا إلى أن الشواطئ تحتوي على كافتيريات، ودورات مياه، وأماكن لتبديل الملابس، وتوفير منقذين بكل شاطئ.

وأوضح أن المدينة جاهزة لاستقبال زوارها لقضاء عطلة العيد، وجرى إعداد الميادين والحدائق، وتكثيف حملات النظافة بها على مدار اليوم لرفع أي مخلفات أولاً بأول، خاصة أن مدينة رأس سدر تشهد إقبالًا كبيرًا من السياحة الداخلية خلال العطلات والأعياد والمناسبات المختلفة.

وأشار إلى أن المدينة تضم شاطئين عامين، هما "شاطئ المرح" و"شاطئ اللؤلؤة" بالقرب من متنزه 306، والكورنيش السياحي بجوار شركة الكهرباء، لذا فإن الإقبال عليهم كبير مقارنة بشواطئ المدينة المختلفة، لذا جرى تجهيزهم على أعلى مستوى وفتحهم بالمجان لاستقبال المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقدم رئيس المدينة الشكر لمحافظ جنوب سيناء، والجهاز التنفيذي بالمحافظة على دعمهم المستمر لمدينة رأس سدر كونها إحدى الوجهات السياحية بمصر وجنوب سيناء، كما شكر الجهات الأمنية لاستعدادها المتواصل لحفظ الأمن.