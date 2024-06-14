السعودية تستحوذ على حصة أكبر في مطار هثيرو الدولي

اقترب الصندوق السيادي السعودي من الاستحواذ على حصة أكبر في مطار هثيرو الدولي بالعاصمة البريطانية لندن إلى جانب شركة الاستثمار المالي الفرنسية أرديان بعد موافقة المزيد من المساهمين في شركة مطار هيثرو على بيع أسهمهم.

وبحسب بيان نشر اليوم الجمعة سيستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أرديان الآن على 6ر37% من أسهم المطار مقابل 26ر3 مليار جنيه إسترليني (26ر4 مليار دولار). وكان الصندوق والشركة يخططان في البداية لشراء 25% فقط من الأسهم المملوكة لشركة البنية التحتية الإسبانية فيروفيال أكبر مساهم في شركة مطار هيثرو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق الجديد يعتمد على ما تسمى "حقوق العلامة" التي تعطي المساهمين الآخرين الحق في الانضمام إلى صفقة فيروفيال التي تم الإعلان عنها في البداية في نوفمبر الماضي.

ومع عرض مساهمين آخرين حصصهم للبيع قالت فيروفيال إنها قررت الاحتفاظ بحصة قدرها 25ر5% من أسهم المطار.

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو، الذي يُعـد من أهم مطارات العالم، حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية، ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.

كما يُعـد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاما، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.

يذكر أن الصفقة المقترحة من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أثارت مخاوف في بريطانيا من انتقال ملكية حصة رئيسية في أكبر مطار بريطاني إلى شركة أجنبية.

وتنازلت بريطانيا في السابق عن ملكية عدة موانئ لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية ومقرها دبي التي تدير منشآت للشحن والنقل البحري في لندن جيتواي وساوثهامبتون.

كما تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يحاول فيه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية تنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على عائدات تصدير النفط