كشف الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، عن ضوابط الاشتراك في الأضحية.

وقال: إذا كانت الأضحية من الخراف فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما تجزأ عن الواحد وأهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اسأل المفتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن صيغة تكبيرات المصريين، صيغة شرعية صحيحة، فالأمر فيه سَعة كبيرة، التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء.

وتابع: بالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة، وينبغي في الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة في كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هي عليه ما دامت لا تخالف نصوص الشرع الشريف.



