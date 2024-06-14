أثينا تعتزم وضع حد أقصى لعدد السفن السياحية التي تزور الجزر اليونانية

قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، إن الوقت قد حان لفرض قيود على السفن السياحية التي تزور الجزر اليونانية الأكثر شعبية، في أول خطوة تتخذها الحكومة لمواجهة آثار "التدفق السياحي المفرط" في فترة ما بعد الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر ميتسوتاكيس في مقابلة: "اعتقد أننا سنطبقه العام المقبل"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة قد تشهد الحد من العدد الإجمالي لمراسي الجزر، أو عروض للحصول على مكان بالمراسي.

وتعد هذه الخطوة مخاطرة كبيرة لليونان، حيث تشكل السياحة نحو ربع الناتج الاقتصادي، وقد حطمت البلاد الأرقام القياسية فيما بعد جائحة كوفيد لزيارات السياح ومعدلات إنفاقهم.

واستقبلت اليونان 7ر32 مليون سائح في 2023 بما يزيد 18 % عن العام السابق، فيما شهد الربع الأول من 2024 زيادة تقارب 25 % . وجلبت السفن السياحية إيرادات 4ر847 مليون يورو (910 مليون دولار) العام الماضي، بما يفوق ضعف إيرادات عام 2022.