توقّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكةالعربية السعودية، خلال الساعة الحالية، أن يكون الطقس على مكة المكرمة والمدينة المنورة غائمًا جزئيًا وصحوًا على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 43 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وتكون سرعة الرياح 14 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 12 كم/ساعة.

وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 كم/ساعة.

ويبدأ حجاج بيت الله الحرام، في التوجه إلى منى للمبيت بها استعدادا للصعود إلى مشعر عرفات، ركن الحج الأكبر، بداية من فجر السبت، فيما يبدأ حجاج السياحة المصريين الصعود إلى عرفات عصر اليوم.