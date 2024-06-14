اليسار الفرنسي يكشف عن خطة للتخلص من إصلاحات ماكرون وتحدي الاتحاد الأوروبي

تقدم ائتلاف من الأحزاب اليسارية في فرنسا اليوم الجمعة، ببرنامج للتخلص من معظم الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طيلة سبعة أعوام والتي تسببت في مواجهات تصادمية للبلاد مع الاتحاد الأوروبي حول السياسة المالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن قادة المجموعة، التي أعلنت برنامجها بعد أيام من دعوة ماكرون لانتخابات برلمانية مبكرة، قولهم للصحفيين اليوم الجمعة ، إنهم يرغبون في إيقاف إصلاحات الحكومة للمعاشات التقاعدية ، وإعادة الحق في التقاعد عند سن الستين ، ورفع الحد الأدنى للأجور ، وفرض مزيد من الضرائب على أرباح بعض الشركات الصناعية.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور: "سندعم هذا المشروع الطموح للغاية ماديا، من تبرعات من لديهم وسائل الدعم المالي".

يشار إلى أن هذا التحالف الجديد، إضافة إلى محاولات اليمين لتشكيل حكومة ائتلاف، يعد بمثابة كارثة محتملة لحزب ماكرون.

ولأن النظام الانتخابي في فرنسا يتكون من جولتين مع موانع للانتقال إلى الجولة الثانية من التصويت، فقد لا يتمكن العديد من مرشحي حزب ماكرون، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، من الوصول إلى يوم الانتخابات النهائي.