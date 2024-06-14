5 مهرجانات سينمائية تعرض الفيلم الوثائقي اللبناني متل قصص الحب في يونيو

يشارك الفيلم الوثائقي الطويل اللبناني "متل قصص الحب" للمخرجة ميريام الحاج، في 5 مهرجانات سينمائية مختلفة على مدار شهر يونيو الجاري، وذلك بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي فبراير الماضي.

البداية كانت أمس في مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية بحضور المخرجة ميريام الحاج، أما المهرجان الثاني فهو "فنون لبنان" بالمملكة المتحدة، يوم 16 يونيو، ويشارك أيضا في قسم البانوراما بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي يوم 19 يونيو بالصين، كما ينافس بمهرجان الشانزليزيه السينمائي في فرنسا، على جائزة لجنة تحكيم الأفلام الفرنسية الطويلة، يوم 22 يونيو، كما يعرض في مهرجان تورن السينمائي الدولي كجزء من قسم المرأة المستقلة بالمهرجان يوم 26 يونيو، ببولندا.

الفيلم، من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين، ويشارك فيه جُمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي، ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية مارك كودسي، أما الأحداث فتدور في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لشعب يعيش حالة من الاضطراب، ويكافح من أجل التحرر من أغلاله.

عُرض الفيلم مؤخرًا في مهرجانين في كندا، هما مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية ومهرجان دوكسا للأفلام الوثائقية، كما تم عرضه أيضًا في مهرجان رؤى من الواقع السينمائي الدولي في سويسرا.