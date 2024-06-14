تسعى المقاومة الفلسطينية واللبنانية أيضًا في تطوير أساليبها لمجابهة جيش الاحتلال، وفي المقابل أثبتت عدة مواقف خلال حرب طوفان الأقصى حقيقة التقدم التقني الذي يدعي جيش الاحتلال امتلاكه، إذ لجأ الجيش لعدة طرق بدائية للتعامل مع تهديدات المقاومة.

وتسرد جريدة الشروق ٣ مواقف خلال طوفان الأقصى استخدم خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل بدائية للتعامل مع المقاومة، خلافًا لما يسوقه عن كونه جيشًا متقدمًا مسلحًا بأحدث التقنيات العسكرية.

المنجنيق لمواجهة الصواريخ

أحدثت صواريخ حزب الله اللبناني خلال الأسابيع الماضية حرائق ضخمة في المستوطنات الشمالية، وليقوم جنود الاحتلال برد غير متوقع، حيث أظهرت مقاطع مصورة، وفقًا لجيروزاليم بوست، الجنود وهم يستخدمون منجنيق العصور الوسطى لرمي كرات اللهب على الأراضي اللبنانية.

تنسيق الطلعات الجوية بواتساب

كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مدى تفاجؤ جيش الاحتلال وعدم استعداده لهجوم السابع من أكتوبر، حيث لجأ طيارو الأباتشي الإسرائيليون للتنسيق بينهم بمجموعات واتساب، وذلك نتيجة لتعطل خطوط الاتصال والإنترنت بفعل هجمات المقاومة.

وأضافت الصحيفة أن الطيارين اعتمدوا على الأخبار الواردة في قنوات تيليجرام لانتقاء أهدافهم يوم الهجوم.

ويذكر أن تحقيقًا ليديعوت أحرونوت كشف أن إحدى طلعات الأباتشي ضعيفة التنسيق تسببت بمقتلة بين المستوطنين أنفسهم داخل حفل مكتظ بالحضور.

البنزين لقلة القذائف

وقد رصدت صحيفة التايمز الإسرائيلية أنه خلال بداية فبراير الماضي لجأت قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة إلى استخدام البنزين لحرق المنازل، وقد تزامن ذلك مع شح في القذائف والمتفجرات بيد جيش الاحتلال نتيجة فرط الاستخدام وتعطل الإمداد الأمريكي.

وقد بلغت حصيلة المنازل التي تم حرقها في تلك الفترة ٣٠٠٠ بيت، وفقًا للمكتب الحكومي بقطاع غزة.