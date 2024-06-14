احتجاز 41 شخصا أثناء محاولتهم الفرار من أوكرانيا في شاحنة

اعتقلت السلطات الأوكرانية 41 شخصا في سن التجنيد عثر عليهم مختبئين داخل شاحنة حبوب يعتقد أنها كانت متجهة إلى الحدود الجنوبية الغربية للبلاد مع رومانيا أو مولدوفا.

وقالت إدارة حرس الحدود اليوم الجمعة إن السيارة تم تفتيشها ليلاً بالقرب من قرية نوفوسيلسكي، والواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود بين البلدين.

وتم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرجال لمحاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني، وينحدر هؤلاء الأشخاص من 12 منطقة أوكرانية، وتتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، مما يجعلهم مؤهلين للتجنيد في الجيش لمحاربة الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

ويجري التحقيق أيضًا مع شخصين آخرين يشتبه في قيامهما بتسهيل عملية عبور الحدود بطريقة غير قانونية.