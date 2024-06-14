تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

صحوة المحكومين في مصر الحديثة من رعايا إلى مواطنين (1798 - 2011)

محمود حسين

ترجمة : د.محمد مدكور

دار الشروق

2023

في هذا الكتاب يتتبع محمود حسين الخطوات المتعاقبة التي خطاها المصريون طوال القرنين الماضيين في مسيرة تحولهم من رعايا إلى مواطنين. يقدم لنا نظرة متكاملة مبدعة، لتاريخ مصر المعاصر، لا تقتصر على المقاييس السياسية والاقتصادية المعتادة، بل تشمل الأبعاد الدينية والنفسية لسلوك الجماعات والأفراد يجدد بذلك فهمنا لثنائيات الحاكم والمحكوم التقليد والحداثة الجماعة والفرد، اللاهوتية والعلمانية، إلخ. ويركز بشكل خاص على تطور العلاقة بين المحكومين والحكّام.

«محمود حسين» الاسم المستعار المشترك الذي اختاره المفكران المصريان بهجت النادي وعادل رفعت، بعد استقرارهما بفرنسا في نهاية الستينيات من القرن الماضي. وقَّعا بهذا الاسم أعمالًا مبتكرة، إبداعية، ركَّزت على إبراز قدرة الإنسان على تحمّل تبعات إرادته الحرّة. تمحورت كتبهما الرئيسية حول ملحمتيْن تاريخيّتيْن: صحوة الشعب المصري الحديثة والسيرة النبوية وفجر الإسلام. لقيت أعمالهما نجاحًا باهرًا منذ كتابهما الأول الذي أكسبهما شهرة عالمية، وقد ترجم إلى العربية بعنوان "الصراع الطبقي في مصر، من 1945 إلى 1968".



أنا وعمي والإيموبيليا

ناصر عراق

دار الشروق

2023



لجأ الألماني «روبرت شارفنبرج» إلى مصر هربًا من رجال الجستابو في ألمانيا النازية، وما كاد يستقرّ ويبدأ عمله في السينما بمساعدة صديقه المصري حتى توفّي ذلك الصديق تاركا ابنه الوحيد فكري» في رعاية «شارفنبرج».

وعندما تأتي «إلزا» ابنة شقيقة «شارفنبرج» لتقيم معه في عمارة الإيموبيليا، يبدأ «فكري» في التقرب إليها ومحاولة إثارة اهتمامها، في الوقت الذي يقع فيه «شارفنبرج» في غرام «زوزو» التي يشك «فكري» في كونها عميلة مخابراتية؛ فيقرر التفرُّغ لكشف حقيقة تلك المرأة الغامضة !

تنقل الرواية بشكل تشويقي أجواء العمل السينمائي في مصر خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو ما يُعَبر عنه الروائي ناصر عراق في أجواء من الطرافة، ليُظهر بعض الشخصيات المعروفة مثل أم كلثوم ومصطفى النحاس وصلاح أبو سيف ونجيب محفوظ بوصفها شخصيات فاعلة داخل النص، تتبادل مع أبطاله الكثير من الهموم والتساؤلات حول نشاط أجهزة المخابرات في عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية وتسلّط الضوء على التطورات السياسية خلال تلك الفترة وتُظهر ما فيها من ثراء وتنوع، وتنتصر للتعددية الثقافية والفكرية لتقدم تحية حارة لزمن أفلام الأبيض والأسود المؤطّر بالحنين.



أوروبا تاريخ وجيز

جون هيرست

ترجمة وتقديم: محمود محيي الدين

دار الشروق

2017



فى إحدى مرات سفري عبر مطار فرانكفورت بألمانيا، وجدت هذا الكتاب على رفوف إحدى مكتبات المطار،وكلما مررت بهذة المكتبة فى زيارات أخرى وجدت نسخًا أكثر مطروحة منه. ثم ظهر فى قائمة أفضل المتب وترجم إلى تسع لغات. قرأت الكتاب فى رحلة عودتى إلى واشنطن مقر البنك الدولى الذى أعمل به منذ عام 2010.يتناول الكتاب بأسلوب شائق التاريخ الأوروبى بعصوره المتتابعة. وبعد إنتهائك من قراءته فى ساعات، سيتركك تفكر وتقارن بين أحوال الأمم بذخيرة من عبر التاريخ وتداول أيامه بين الناس



بورسعيد 68

كمال رحيم

دار العين للنشر

2021



يتعانق المكان والزمان في هذا السرد الجميل منذ المستهل؛ العنوان الذي يتوالد فيه تفاعل إنساني نابض بالحياة بسبب امتزاج المكان: بورسعيد – بتفاصيله من شارع، ومقهى (بورصة)، وبحر، وميناء – مع زمان تالٍ لزمن النكسة، وهو عام 1968، بما فيه من حالةسائدة من؛ حرب الاستنزاف، وروح الاستشهاد، وفيها، ومعها، الإنسان" ويوما بعد يوم نشأتْ ألفة بيني وبين المكان".

يتناغم مع هذا التفاعل "نصّ مواز"، هو الإهداء الذي يجسّد المكان في صورة فنية هي (غادة حسناء)"تخايلك بأنوثتها ودلالها وملابسها"، على نمط مثيلاتها من الموانئ التي زارها السارد: اللاذقية، وبيروت، ومارسيليا. وكما تم التفاعل بين هذين الطرفين، وتفاعل لهجات المصري والأجنبي "عم تودري" في تكامل وتضافر إنسانيين يعليان من شان القيمة الكبرى؛ الإنسانية والإنسان. «د.يوسف نوفل – أستاذ النقد بجامعة عين شمس»