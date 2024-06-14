تدلت 50 عوامة من تلك التي تستخدم لمساعدة أي شخص من الغرق من فوق جسر يقع أمام القنصلية الأمريكية في هامبورج، إلى جانب لافتات كُتب عليها "أمريكا، أنقذي نفسك. لا تصوتي لترامب".

ونظم هذا العمل -الذي يتزامن مع يوم ميلاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الـ78- الرسام الألماني فولكر-يوهانس تريب وعدد من المساعدين.

وتمثل العوامات الولايات الأمريكية الخمسين. وكُتب على كل عوامة، والتي تحمل اللونين الأحمر والأبيض، مفاهيم يعتقد تريب أنها سوف تكون مهددة بولاية ثانية لترامب، بما في ذلك السلام وسيادة القانون وحقوق النساء وحرية المعتقد.

وفي بداية القرن العشرين كانت هامبورج ضمن أكثر موانئ الهجرة المهمة في أوروبا، حيث كانت مئات آلاف سفن الركاب تتجه إلى أمريكا، وكان بينهم جد دونالد ترامب الذي غادر ألمانيا إلى نيويورك في عام 1905.

وقال تريب الذي يوافق يوم ميلاده أيضا 14 يونيو "كان يجب علي ببساطة أن أقدم له هدية يوم ميلاده. له ولي. يمكن لمواطني الولايات المتحدة أن ينقذوا أنفسهم وينقذونا من إعادة انتخاب ترامب بالتصويت على الديمقراطية في الخامس من نوفمبر".

ويركز الرسام على القضايا الإنسانية والاجتماعية منذ أكثر من 30 عاما. وجذب الانتباه إلى وضع العمال المهاجرين في احتجاج نظمه خلال فعاليات كأس العالم 2022 في قطر بإنزال 6500 كرة مليئة بالرمال أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيورخ السويسرية.